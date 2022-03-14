В Татарстане для ремонта дорог по нацпроекту задействуют более 10 подрядных организаций

В Татарстане для ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году будут задействованы более десяти подрядных организаций республики. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Для выполнения мероприятий планируется привлечь более десяти подрядных организаций региона, среди них „Татавтодор”, „Алексеевскдорстрой”, „Татнефтедор”, „Каздорстрой”, „Волгадорстрой”, „Волга-Автодор” и другие», — отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что все подрядные организации имеют мощные современные производственно-технические базы и передовые технологии, а также подготовленный инженерно-технический персонал и квалифицированных рабочих.

Работы будут выполняться в соответствии с техническими регламентами, контрактами и проектной документацией с обязательным осуществлением входного, операционного и приемочного контроля. Технический надзор за выполнением дорожных работ будет проводить Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ.

В этом году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирован 91 километр автодорог. На эти цели из республиканского бюджета направят 4 млрд 328 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.