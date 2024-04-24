В Татарстане для постановки на госохрану проверят 100 объектов культурного наследия

В 2024 году Комитет по охране объектов культурного наследия инициировал историко-культурную экспертизу в отношении почти 100 объектов для постановки их на государственную охрану. Также проверят 20 памятников археологии, рассказал на брифинге в Кабмине РТ председатель профильного комитета Иван Гущин.

«Если говорить по прошлому году, то у нас 26 объектов прибавилось, их включили в список выявленных. [В том числе] 13 ранее неизвестных памятников археологии – результатов археологических изучений», – прокомментировал докладчик.

Так, на основании проведенной государственной историко-культурной экспертизы, завершившейся в текущем году, уточнили сведения по ключевому объекту Казани – руинам собора Казанской иконы Божией Матери с пещерным храмом. Теперь они будут обладать статусом федерального значения.

«В этом году также будет организована работа по исключению объектов из федерального реестра. Это те объекты, которые были утрачены в постсоветское время и не подлежат воссозданию. Делается это ввиду наличия обременения на земельном участке. Это касается, в первую очередь, города Казани. В настоящее время список и условия мы определяем», – заключил Гущин.

Он также напомнил, что на сегодняшний день в Татарстане 2 825 охраняемых объектов и 3 583 выявленных. Из них – 804 объекта архитектуры и истории и 2 779 объектов археологии.