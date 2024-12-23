В Татарстане для озимых культур было засеяно около полумиллиона гектар

Для озимых культур в Татарстане было засеяно около 490 тыс га, сообщил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Виталий Новичков в ходе пресс-конференции «Татар-информа».

«В республике на сегодняшний день посеяно около 490 тыс га посеяно для озимых культур. 84% посеянного объема находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, 8% мы оцениваем как плохое и на 7% площади всхода не получено», — рассказал Новичков.

Как отметил Новичков, ситуация может изменится весной. Семена, заложенные в почву, могут взойти и ситуация может поменяться.

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