news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 23 декабря 2024 22:30

В Татарстане для озимых культур было засеяно около полумиллиона гектар

Скопировать ссылку

Для озимых культур в Татарстане было засеяно около 490 тыс га, сообщил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Виталий Новичков в ходе пресс-конференции «Татар-информа».

«В республике на сегодняшний день посеяно около 490 тыс га посеяно для озимых культур. 84% посеянного объема находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, 8% мы оцениваем как плохое и на 7% площади всхода не получено», — рассказал Новичков.

Как отметил Новичков, ситуация может изменится весной. Семена, заложенные в почву, могут взойти и ситуация может поменяться.

Ранее мы сообщали об урожайности в Татарстане в 2024 году.

#озимые культуры #Россельхозцентр по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100