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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане для купания уже готовы 45 пляжей
В Татарстане для купания уже открыты 45 пляжей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
МЧС напоминает, что купание разрешено только на официально открытых пляжах. Не стоит подвергать свою жизнь напрасному риску.
По состоянию на 13 июня в Татарстане задекларированы 54 пляжа. 41 муниципальный пляж, 2 находятся на территории санаториев, 2 – на территории студенческих лагерей, еще 6 оборудованы на территориях баз отдыха, 3 – на территории детских оздоровительных лагерей.
В настоящее время функционируют 45 пляжей. 35 муниципальных пляжей, 2 на территории санаториев, 6 на территории баз отдыха, 1 на территории студенческого лагеря, 1 на территории детского оздоровительного лагеря.
В республике открыты следующие пляжи:
1. г. Казань пляж «оз. Комсомольское»;
2. г. Казань пляж «озеро Большое Лебяжье»;
3. г. Казань пляж «Нижнее Заречье»;
4. г. Казань пляж «оз. Глубокое»;
5. г. Набережные Челны, городской пляж;
6. г. Набережные Челны, пляж «Су анасы»;
7. г. Набережные Челны, Добрый ветер;
8. Нижнекамский, н.п. Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»;
9. Нижнекамский, пгт. Кам. Поляны, р. Кама, пляж «Мандарин»;
10. Мамадышский, г. Мамадыш р. Вятка, возле горы Пузанка;
11. Заинский, г. Заинск, городской пляж «Заинск-2»;
12. Кукморский, д. Киндер-Куль, левый берег р. Ошторма;
13. Чистопольский, пляж на городской набережной;
14. Альметьевский, г. Альметьевск, пляж «городское озеро»;
15. Лениногорский, г. Лениногорск, пляж «озеро Нижнее»;
16. Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»;
17. Алексеевский, пгт. Алексеевское, р. Кама;
18.Нурлатский, г. Нурлат, парк, р. Кондурча;
19. Алексеевский МР, пляж н.п. Лебедино;
20. Ютазинский МР, пляж н.п. Абсалямова;
21. Зеленодольский, н.п. Красный Яр, СОК «Атлашкино»;
22. Зеленодольский, р. Волга, Городской пляж;
23. Зеленодольский. Залив р. Волга, район паромной переправы;
24. Зеленодольский, залив р. Волга, возле СНТ «Щурячий»;
25. Зеленодольский, пгт. Васильево, пляж «Радужный»;
26. Зеленодольский, залив р. Волга, вблизи лодочной станции «Флинт»;
27. Зеленодольский, залив р. Волга в районе «Эфировского пляжа»;
28. Лаишевский, г. Лаишево, пляж «Камское Море»;
29. Рыбно-Слободской, пгт. Рыбная-Слобода, р. Кама;
30. Камско-Устьинский, н.п. Заовражный Каратай, р. Волга;
31. Апастовский, пгт. Апастово, р. Табарка;
32. Спасский, н.п. Ржавец, р. Волга;
33 Спасский МР, н.п. Полянки, р. Волга;
34. Тетюшский, г. Тетюши, р. Волга;
35. Муслюмовский, р. Ик.
Вскоре будут открыты пляжи:
1. Мензелинский, р. Мензеля, правый берег;
2. Мензелинский, р. Мензеля, левый берег;
3. Новошешминский, с. Новошешминск, р. Шешма;
4. Чистопольский, н.п. Каргали, водоем;
5. Алькеевский МР, пляж н.п. Базарные Матаки;
6. Высокогорский, с. Шапши, пруд.
На территории баз отдыха, санаториев – 8 пляжей:
1. Бугульминский, пляж б/о «Нептун»;
2. Бугульминский, пляж б/о «Чайка»;
3. Бугульминский, пляж б/о «Дружба»;
4. Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»;
5. Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»;
6. Елабужский, пляж санатория «Радуга»;
7. Лаишевский, пляж б/о «Бережок»;
8. Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка».
На территории ДОЛ – 3 пляжа:
1.Чистопольский, МУП «Молодежный центр», пляж ЗОЛ «Солнышко»;
Запланировано открытие:
1.Чистопольский, пляж лечебного комплекса «Раздолье» (16.06);
2. Бугульминский, пляж ДОЛ «Олимпия»;
На территории студенческих лагерей — 2 пляжа, один уже открыт:
1. Елабужский, пляж СОК «Буревестник».
Запланировано открытие пляжа на базе отдыха СОЛ «Икар» в Лаишевском районе РТ.
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