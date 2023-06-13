В Татарстане для купания уже готовы 45 пляжей

В Татарстане для купания уже открыты 45 пляжей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

МЧС напоминает, что купание разрешено только на официально открытых пляжах. Не стоит подвергать свою жизнь напрасному риску.

По состоянию на 13 июня в Татарстане задекларированы 54 пляжа. 41 муниципальный пляж, 2 находятся на территории санаториев, 2 – на территории студенческих лагерей, еще 6 оборудованы на территориях баз отдыха, 3 – на территории детских оздоровительных лагерей.

В настоящее время функционируют 45 пляжей. 35 муниципальных пляжей, 2 на территории санаториев, 6 на территории баз отдыха, 1 на территории студенческого лагеря, 1 на территории детского оздоровительного лагеря.

В республике открыты следующие пляжи:

1. г. Казань пляж «оз. Комсомольское»;

2. г. Казань пляж «озеро Большое Лебяжье»;

3. г. Казань пляж «Нижнее Заречье»;

4. г. Казань пляж «оз. Глубокое»;

5. г. Набережные Челны, городской пляж;

6. г. Набережные Челны, пляж «Су анасы»;

7. г. Набережные Челны, Добрый ветер;

8. Нижнекамский, н.п. Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»;

9. Нижнекамский, пгт. Кам. Поляны, р. Кама, пляж «Мандарин»;

10. Мамадышский, г. Мамадыш р. Вятка, возле горы Пузанка;

11. Заинский, г. Заинск, городской пляж «Заинск-2»;

12. Кукморский, д. Киндер-Куль, левый берег р. Ошторма;

13. Чистопольский, пляж на городской набережной;

14. Альметьевский, г. Альметьевск, пляж «городское озеро»;

15. Лениногорский, г. Лениногорск, пляж «озеро Нижнее»;

16. Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»;

17. Алексеевский, пгт. Алексеевское, р. Кама;

18.Нурлатский, г. Нурлат, парк, р. Кондурча;

19. Алексеевский МР, пляж н.п. Лебедино;

20. Ютазинский МР, пляж н.п. Абсалямова;

21. Зеленодольский, н.п. Красный Яр, СОК «Атлашкино»;

22. Зеленодольский, р. Волга, Городской пляж;

23. Зеленодольский. Залив р. Волга, район паромной переправы;

24. Зеленодольский, залив р. Волга, возле СНТ «Щурячий»;

25. Зеленодольский, пгт. Васильево, пляж «Радужный»;

26. Зеленодольский, залив р. Волга, вблизи лодочной станции «Флинт»;

27. Зеленодольский, залив р. Волга в районе «Эфировского пляжа»;

28. Лаишевский, г. Лаишево, пляж «Камское Море»;

29. Рыбно-Слободской, пгт. Рыбная-Слобода, р. Кама;

30. Камско-Устьинский, н.п. Заовражный Каратай, р. Волга;

31. Апастовский, пгт. Апастово, р. Табарка;

32. Спасский, н.п. Ржавец, р. Волга;

33 Спасский МР, н.п. Полянки, р. Волга;

34. Тетюшский, г. Тетюши, р. Волга;

35. Муслюмовский, р. Ик.

Вскоре будут открыты пляжи:

1. Мензелинский, р. Мензеля, правый берег;

2. Мензелинский, р. Мензеля, левый берег;

3. Новошешминский, с. Новошешминск, р. Шешма;

4. Чистопольский, н.п. Каргали, водоем;

5. Алькеевский МР, пляж н.п. Базарные Матаки;

6. Высокогорский, с. Шапши, пруд.

На территории баз отдыха, санаториев – 8 пляжей:

1. Бугульминский, пляж б/о «Нептун»;

2. Бугульминский, пляж б/о «Чайка»;

3. Бугульминский, пляж б/о «Дружба»;

4. Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»;

5. Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»;

6. Елабужский, пляж санатория «Радуга»;

7. Лаишевский, пляж б/о «Бережок»;

8. Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка».

На территории ДОЛ – 3 пляжа:

1.Чистопольский, МУП «Молодежный центр», пляж ЗОЛ «Солнышко»;

Запланировано открытие:

1.Чистопольский, пляж лечебного комплекса «Раздолье» (16.06);

2. Бугульминский, пляж ДОЛ «Олимпия»;

На территории студенческих лагерей — 2 пляжа, один уже открыт:

1. Елабужский, пляж СОК «Буревестник».

Запланировано открытие пляжа на базе отдыха СОЛ «Икар» в Лаишевском районе РТ.