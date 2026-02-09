В Татарстане для детей-сирот планируется приобрести 641 квартиру

В Татарстане для детей-сирот в прошлом году приобрели 450 квартир. В этом году планируется купить 641 квартиру. Об этом сообщил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Министерство земельных и имущественных отношений – уполномоченный орган по приобретению квартир для детей-сирот. С 2013 года на приобретение жилья потрачено 10,3 млрд рублей. Приобретено 5 796 квартир. Федеральная доля составила 913,5 млн рублей. Уровень софинансирования из федерального бюджета на этот год – 102,3 млн рублей», – рассказал он.

Галиев отметил, что в 2022 году на учете на получение жилья стояло более 1,1 тыс. детей-сирот, в прошлом году – свыше 2,6 тыс.

«Сироты, которые признаются имеющими право на получение жилого помещения в собственность, приходят к нам для заключения договора социального найма и дальнейшей приватизации квартиры. В прошлом году только 220 сирот дошли до нас для заключения договора социального найма, а около 500 человек не пришли», – подчеркнул он.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин добавил, что на этот год для приобретения жилья для детей-сирот выделено более 600 млн рублей.

«На эти цели выделяются значительные средства. И в этом вопросе каждый рубль должен быть на счету», – заявил он.