В Татарстане для детей-сирот могут ввести сертификаты от 4,3 млн рублей на покупку жилья

В Татарстане для детей-сирот могут ввести сертификаты на приобретение жилья. Таким образом, им будет предоставлен выбор – получить выплату или квартиру из жилищного фонда. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Федеральным законом введена дополнительная мера жилищной поддержки детей-сирот – выплата на приобретение жилого помещения в собственность или для полного погашения ипотеки. В связи с этим разработан республиканский законопроект, которым вносятся изменения в законы Татарстана», – рассказала докладчик.

Асадуллина уточнила, что выплата предоставляется один раз, и тот, кто ее получил, в дальнейшем не может претендовать на квартиру из специализированного жилищного фонда. То есть он исключается из списка нуждающихся.

«Право на выплаты имеют лица из числа детей-сирот, включенных в список, при достижении заявителем 23 лет – на 1 января таких 386 человек – при наличии подтвержденного дохода не ниже минимального размера оплаты труда, отсутствии налоговой задолженности, психических заболеваний, алкогольной или наркотической зависимости, судимости», – подчеркнула она.

По словам замминистра, минимальный размер выплаты рассчитывается, исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра площади жилого помещения в Татарстане. Таким образом, она должна составлять не менее 4 млн 393 тыс. рублей. На эти цели в этом году предусмотрено финансирование в объеме 100 млн рублей. Площадь жилья, приобретаемого с использованием выплаты, должна быть не меньше 33 кв. метров.

В Татарстане с 2013 по 2023 год жилые помещения выданы 4 725 детям-сиротам. Если раньше жильем в среднем обеспечивали по 300 человек, то с 2020 года предоставляется до 600 квартир ежегодно. На 1 января в списке на получение жилья числится более 3,5 тыс. человек.

«В целом в республике удается эффективно выполнять государственные обязательства по обеспечению жильем детей-сирот, однако очередность остается. И причем этот вопрос касается всей территории России», – констатировала Асадуллина.

Депутат Дмитрий Анисимов предположил, что получившие сертификат могут переехать за пределы Татарстана и приобрести жилье в другом регионе России.

«В нашу общественную приемную иногда обращаются дети-сироты, которые говорят, что им выделили квартиру в Арске, а им хочется жить в Казани, а здесь вариантов нет. Но их это не устраивает, все хотят в Казань. В этом случае, если человек не согласен, то может выбрать сертификат и решить вопрос, как он хочет», – ответил заместитель председателя комитета Камиль Садриев.

Асадуллина добавила, что в случае варианта с жилищным сертификатом есть «очень сильные ограничения». «Там нужно и работать, и привязка должна быть, и все у него должно быть хорошо. Поэтому мы и говорим о том, что в первую очередь будем давать квартиры. И заложили примерно 23 сертификата на этот год. Посмотрим, что получится. И мы тоже не хотим миграции», – заметила она.

Комитет одобрил законопроект и рекомендовал Госсовету РТ принять его в первом и третьем чтениях.