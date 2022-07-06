В Татарстане для бизнеса онлайн доступны 38 нефинансовых услуг

Сейчас в Татарстане на Цифровой платформе МСП для бизнеса онлайн доступны 38 нефинансовых услуг. Соответствующие услуги оказывает подведомственный Министерству экономики РТ Фонда поддержки предпринимательства.

Об этом рассказал вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, удаленно приняв участие в обсуждении совершенствования поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах России. Провел совещание первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Работа по переводу в цифровой вид нефинансовых мер поддержки бизнеса в Татарстане началась в конце 2021 года. Меры поддержки в электронном виде предоставляются с февраля текущего года. За пять месяцев через Цифровую платформу МСП получено более 3 тыс. заявок.

По словам докладчика, интеграция позволяет бесшовно принимать заявки от малых и средних предпринимателей с Цифровой платформы, не нарушая при этом внутренние бизнес-процессы их обработки.

Помимо прочего, Татарстан активно работает над созданием структуры региональной поддержки МСП в электронном виде. На Цифровой платформе работают отраслевые министерства, ведомства, органы местного самоуправления и организации инфраструктуры поддержки. Туда вносятся данные об услугах, доступных предпринимателям в муниципалитетах. Это примерно 150 услуг и мер поддержки, из которых 30 уже опубликованы.

Следующим шагом предполагается интегрировать финансовые услуги, в том числе микрозаймы и региональные субсидии на МСП.РФ, для максимально широкого представления региональных мер на данной площадке.

Кроме того, скоро окажется доступен Цифровой профиль предпринимателя. Реализация проекта упростит процесс подачи заявок (в первую очередь, на финансовые меры поддержки). Работа должна стать более удобной как для предпринимателей, так и для сотрудников инфраструктуры поддержки.