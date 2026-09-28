В Татарстане диспансеризацией в этом году охватили 1,5 млн человек

В Татарстане продолжается развитие системы профилактики и ранней диагностики заболеваний. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету республики.

В рамках комплексной модернизации Республиканской клинической больницы в Казани создается центр амбулаторной онкологической помощи и ранней диагностики. Он позволит выявлять опасные заболевания на ранних стадиях.

«Фундаментом нашей работы является профилактика», – отметил Минниханов.

По его словам, только в текущем году диспансеризацией охвачено 1,5 млн человек, выявлено более 40 тыс. заболеваний. Благодаря мобильным медицинским комплексам жители отдаленных населенных пунктов также получили возможность пройти обследования. Каждый третий осмотренный получил рекомендации по дополнительной диагностике, порядка 1 тыс. человек своевременно направлены на госпитализацию.

В следующем году в Татарстане продолжат диспансеризацию взрослого населения. Приоритетным направлением станет охрана репродуктивного здоровья молодежи. Для этого планируется усилить межведомственное взаимодействие.

Кроме того, в республике планируется открыть два дополнительных центра здоровья для взрослых и центр «Медицина здорового долголетия».