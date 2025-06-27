В Татарстане директора торговой фирмы ждет суд за неуплату 31 млн налогов

В Татарстане руководитель фирмы «ТАТ СТРОЙ КОМПЛЕКТ» подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Выяснилось, что с января 2020 по март 2023 года директор и учредитель предприятия вместе с фактическим руководителем предприятия вносили в налоговые декларации и иные документы липовые сведения о фиктивных взаимоотношениях с 13 контрагентами и уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 31 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц». Проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.