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Происшествия 27 июня 2025 16:12

В Татарстане директора торговой фирмы ждет суд за неуплату 31 млн налогов

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В Татарстане руководитель фирмы «ТАТ СТРОЙ КОМПЛЕКТ» подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Выяснилось, что с января 2020 по март 2023 года директор и учредитель предприятия вместе с фактическим руководителем предприятия вносили в налоговые декларации и иные документы липовые сведения о фиктивных взаимоотношениях с 13 контрагентами и уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 31 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц». Проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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