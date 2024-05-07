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Происшествия 7 мая 2024 16:27

В Татарстане директора сантехнической фирмы будут судить за невыплату зарплат на 400 тыс.

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Жителя Татарстана будут судить за невыплату работникам зарплаты, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Согласно материалам расследования, директор 36 лет возглавляющий компанию ООО «Сантехсети», в период с августа по октябрь 2023 года, не осуществлял выплату заработной платы четырем работникам.

В результате, перед данными сотрудниками скопилась задолженность на сумму в 400 тысяч рублей.

Уголовное дело, сформированное на основе утвержденного обвинения, было направлено для рассмотрения в суд.

#невыплата зарплаты
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