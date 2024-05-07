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В Татарстане директора сантехнической фирмы будут судить за невыплату зарплат на 400 тыс.
Жителя Татарстана будут судить за невыплату работникам зарплаты, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Согласно материалам расследования, директор 36 лет возглавляющий компанию ООО «Сантехсети», в период с августа по октябрь 2023 года, не осуществлял выплату заработной платы четырем работникам.
В результате, перед данными сотрудниками скопилась задолженность на сумму в 400 тысяч рублей.
Уголовное дело, сформированное на основе утвержденного обвинения, было направлено для рассмотрения в суд.
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