news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 13 марта 2025 16:43

В Татарстане бывшего директора колледжа ждет суд за взятки от абитуриентов

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане 66-летняя местная жительница обвиняется по статьям «Получение взятки»и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщает Прокуратура РТ, в 2020 году женщина, будучи директором Казанского медицинского колледжа, подписала акты об оказании образовательных услуг на сумму свыше 843 тыс. рублей в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». При этом обучение фактически не проводилось.

Кроме того, в 2022 году женщина получила через посредников взятки от абитуриентов на сумму свыше 6,8 млн рублей за содействие в поступлении в колледж независимо от результатов вступительных экзаменов.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения. Уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей выделены в отдельное производство.

#взятки #суд #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

12 марта 2025
«Отдельное спасибо Татарстану»: как работает служба соцзащиты в прифронтовом Лисичанске

«Отдельное спасибо Татарстану»: как работает служба соцзащиты в прифронтовом Лисичанске

12 марта 2025