news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 сентября 2023 12:10

В Татарстане директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты 78 млн налогов

Скопировать ссылку

Руководитель фирмы в Татарстане подозревается в уклонения от уплаты налогов почти на 79 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

По версии следствия, в течение двух лет 56-летний директор вносил в налоговые декларации сведения о фиктивных сделках с 16 контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 78,5 млн рублей.

На основании собранных материалов следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#уклонение от налогов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2