В Татарстане директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты 78 млн налогов

Руководитель фирмы в Татарстане подозревается в уклонения от уплаты налогов почти на 79 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

По версии следствия, в течение двух лет 56-летний директор вносил в налоговые декларации сведения о фиктивных сделках с 16 контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 78,5 млн рублей.

На основании собранных материалов следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.