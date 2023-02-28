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В Татарстане директора фирмы обвиняют в уклонении от уплаты 145 млн рублей налогов
В Татарстане против директора фирмы возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, с 2017 по 2020 год мужчина вносил в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о взаимоотношениях с 24 контрагентами.
Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организации на сумму, превышающую 145 млн рублей.
По информации МВД по РТ, противоправную деятельность удалось установить благодаря грамотно спланированному расследованию, проведенному совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и Управлением Федеральной налоговой службы по РТ.
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