В Татарстане директора фирмы обвиняют в налоговых махинациях на 41 млн рублей

Директор фирмы в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Следствие установило, что бизнесмен указывал ложные сведения в налоговых декларациях, создавая видимость сделок с 17 контрагентами. Таким образом он избежал уплаты НДС и налога на прибыль организаций на 41 млн рублей.

Налоговые махинации раскрыли следователи вместе с экономическими полицейскими и налоговыми органами. Сейчас идет расследование для выяснения всех деталей дела.