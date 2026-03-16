Происшествия 16 марта 2026 13:16

В Татарстане директора фирмы обвиняют в налоговых махинациях на 41 млн рублей

Директор фирмы в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Следствие установило, что бизнесмен указывал ложные сведения в налоговых декларациях, создавая видимость сделок с 17 контрагентами. Таким образом он избежал уплаты НДС и налога на прибыль организаций на 41 млн рублей.

Налоговые махинации раскрыли следователи вместе с экономическими полицейскими и налоговыми органами. Сейчас идет расследование для выяснения всех деталей дела.

#неуплата налогов #Уголовное дело
Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

15 марта 2026
Подшефные территории Татарстана получат помощь из Нижнекамска

16 марта 2026
