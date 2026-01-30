В Татарстане директора фирмы обвиняют в налоговых махинациях на 25 млн рублей

Директор фирмы в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба МВД по РТ. По информации следователей, речь идет о директоре ООО «Первое ремонтное управление».

Следствие установило, что с 2021 по 2023 год бизнесмен указывал ложные сведения в налоговых декларациях, создавая видимость сделок с 7 контрагентами. Таким образом он избежал уплаты НДС и налога на прибыль организаций на 25 млн рублей.

Налоговые махинации раскрыли следователи вместе с экономическими полицейскими и налоговыми органами. Сейчас идет расследование для выяснения всех деталей дела.