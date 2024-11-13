В Татарстане директор фирмы «СтройАртЦентр» задолжал сотрудником зарплату на 4,3 млн

В Татарстане директор фирмы «СтройАртЦентр» с марта не выплачивал девяти сотрудникам зарплату почти на 4,5 млн.



Директор компании также являлся депутатом Совета одного из сельских поселений.



Он задолжал более 4,3 миллионов рублей. При этом мужчина имел реальную возможность выплатит деньги работникам, но расходовал средства на другие цели.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.