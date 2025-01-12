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Происшествия 12 января 2025 12:07

В Татарстане директор фирмы пойдет под суд за невыплату зарплаты в полмиллиона

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В Татарстане глава фирмы «Комплексстрой» предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, руководитель в течение 2024 года задерживал выплату заработной платы двоим сотрудникам, что привело к образованию долга перед ними на общую сумму свыше 456 тысяч рублей. В то же время деньги, поступающие на счет компании, использовались для финансирования хозяйственной деятельности и других платежей.

Высокогорским межрайонным следственным отделом была собрана необходимая доказательная база, после чего уголовное дело передали в суд для дальнейшего разбирательства.

#Невыплата заработной платы #Уголовное дело #суд
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