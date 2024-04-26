В Татарстане «Диктант Победы» писали в Международном аэропорту «Казань»

Фото: Информационный центр татарстанского реготделения партии "Единая Россия"

26 апреля по всей России и более чем в 60 странах мира проходит Международная историческая акция по проверке знаний о Великой Отечественной войне. В Татарстане это акция проходит в шестой раз и в этом году в республике для написания диктанта открыли более 300 площадок.

Открытые площадки для проведения акции разместились в образовательных учреждениях региона: диктант традиционно писали в школах, вузах и ссузах республики. Как и раньше, «Диктант Победы» на закрытых площадках написали представители силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС, а также коллективы промышленных предприятий. Кроме того, любой желающий мог проверить свои знания онлайн - на сайте акции.

Одна из таких площадок расположилась в зале терминала Международного аэропорта «Казань» имени Тукая. Здесь «Диктант Победы» писали сотрудники аэропорта, члены экипажей, представители таможенной службы, пассажиры.

Перед началом акции активисты Казанского местного отделения «Молодой Гвардии» организовали патриотическую акцию «Георгиевская лента». Символ Победы получили пассажиры, гости столицы, сотрудники аэропорта. Для участников «Диктанта Победы» была организована прямая трансляция с центральной площадки из Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Ведущим исторического тестирования в казанском аэропорту стал руководитель пресс-службы воздушной гавани Адель Гатауллин.

«Международный аэропорт «Казань» присоединился к акции «Диктант Победы». Мы выступили в качестве площадки для написания теста. Вопросы, откровенно говоря, были непростыми, и нам очень приятно, что к нам присоединились пассажиры. Также были работники предприятия, работники сторонних служб. Мы считаем, что очень важно проведение подобных мероприятий с целью поддержания исторической памяти и исторической достоверности важнейших событий для нашей страны», - отметил Гатауллин.

«Диктант Победы» - это одна из самых активных акций «Единой России» по вовлеченности общественности. Содержание диктанта представляет собой 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны. Задания в этом году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, освободительной миссии Красной Армии, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«К диктанту я не готовилась и даже не знала, какими могут быть вопросы. Они оказались очень сложными и интересными. Мы обязательно поищем ответы на все те темы, на которые не смогли ответить. Это поможет нам еще глубже узнать об истории Великой Отечественной войны», - поделилась медсестра здравпункта аэропорта Альбина Хайрулина.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составляли ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Вопросы «Диктанта Победы» переведены на восемь языков. Финалисты диктанта, ответившие правильно на все 25 вопросов за установленное время, получат преференции при поступлении в вузы, а 20 федеральных победителей – ответивших быстрее всех и правильно – получают приглашения на Парад Победы 9 мая в Москве. Акция проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память».