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В Татарстане девять выпускников получили 200 баллов по двум предметам ЕГЭ
В Татарстане 253 выпускника получили 100 баллов по одному предмету ЕГЭ и девять человек набрали 200 баллов по двум предметам, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«По итогам проверки экзаменационных работ по русскому языку и математике количество стобалльных результатов в Татарстане увеличилось до 271», – говорится в сообщении.
Так, по русскому языку 100 баллов получили 66 выпускников, в прошлом году – 55 человек. По математике профильного уровня самый высокий балл набрали 45 выпускников, в 2023 году – восемь.
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