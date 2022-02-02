В Татарстане девять школ полностью закрыты из-за гриппа и ОРВИ

В Татарстане девять школ полностью закрыты на разобщение из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Чтобы избежать большого количества заболевших, полностью закрыты на разобщение три школы в Мензелинском, четыре – в Лаишевском и две – в Тетюшском районах республики», – отметили в министерстве.

Кроме того, на разобщение выведены классы в 335 школах. По данным на 31 января, на разобщении находились классы в 260 школах.

«На разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. В этот момент дистанционное обучение организовывается для полностью здоровых детей», – пояснили в ведомстве.

В Татарстане 466 тыс. 207 школьников и 31 801 учитель должны проходить ежедневный утренний медицинский фильтр. На сегодня его не прошли 855 учащихся, начиная с 1 сентября их количество составило 40 090 человек.