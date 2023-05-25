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В Татарстане девять из десяти пропавших находятся в первые десять дней
В Татарстане девять из десяти пропавших находятся в первые десять дней. Об этом на пресс-конференции на тему «День пропавших детей. Организация мероприятий по розыску несовершеннолетних» рассказал «Татар-информу» замначальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц МВД по РТ Альберт Юсупов.
«Поиск пропавших детей у нас в приоритете. В этом году люди у нас быстрее находятся. 95% людей мы отыскиваем в течение 10 дней», – сказал он.
По его словам, обратиться в органы внутренних дел с заявлением о пропаже человека может любой человек и в любое время.
Заявление примут независимо от давности и места исчезновения, наличия или отсутствия сведений о месте жительства или пребывания, полных анкетных данных или фотографии лица пропавшего без вести.
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