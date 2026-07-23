В Татарстане девять человек утонули, купаясь в запрещенных местах

В этом году девять человек утонули – они купались в необорудованных местах. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ – главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.



«Ежегодно основной причиной гибели людей на воде является – купание в необорудованных местах. Основное количество погибших на водных объектах приходится на купальный сезон. Напомню, что за купание в опасных, необорудованных спасательными постами местах – там, где установлены запрещающие знаки, предусмотрен административный штраф – от одной тысячи до полутора тысяч рублей», - привел данные он.