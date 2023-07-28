В Татарстане девочка утонула, перевернувшись с матраса, ее сестру спас очевидец

Трагедия произошла сегодня около вечером неподалеку от села Старое Ильдеряково Аксубаевского района Татарстана.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пять человек, среди которых были дети, пошли купаться на местный пруд. Дети поплыли на надувном матрасе, который перевернулся. Сами выбраться из воды они не смогли. 17-летнюю девочку удалось спасти взрослым. Ее 14-летняя сестра утонула.

Стоит отметить, что на пруду установлен аншлаг «Купание запрещено» и этот водоём не является местом, оборудованным для купания.