В Татарстане детскими картами пользуются более 70 тысяч юных клиентов Сбербанка

Новых владельцев карт стало в 1,8 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года

По функционалу детская СберКарта не уступает взрослой: ею можно оплачивать покупки, получая за них бонусы Спасибо. А еще у нее эксклюзивный дизайн, который будет отражать индивидуальность её владельца.

Родители без труда могут пополнять баланс карты своего ребёнка в приложении СберБанк Онлайн. Как правило, на карманные расходы дети получают 4,5 тыс. руб. в месяц. Половина этой суммы уходит на продукты и питание — например, в «Бургер Кинге», ведь за покупку бургера или картошки фри до 6% стоимости заказа вернется на карту бонусами Спасибо. В среднем дети оплачивают картой 15 покупок в месяц на сумму около 200 руб. каждая.

Выбрать дизайн детской СберКарты родитель может вместе со своим ребёнком — галерея доступна при заказе во взрослом приложении СберБанк Онлайн. А недавно там появились еще три эксклюзивных дизайна, разработанные вместе с любимым блогером детей и подростков Владом А4. Кстати, по статистике мамы заказывают в Сбере карты своим детям в 4 раза чаще пап.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Для юных клиентов Сбера мы предлагаем удобные и современные сервисы и продукты. Детскими картами могут пользоваться ребята с 6 лет, расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах. Следить за балансом своей карты ребенок может в специальном приложении СберKids, а родители в своем приложении СберБанк Онлайн могут устанавливать и менять дневные или месячные лимиты на траты с карты ребенка. Стоит отметить, что в приложении СберKids размещены интересные видео и тесты о финансах и кибербезопасности, обучающие детей основам финграмотности. Нам важно, чтобы дети узнавали, как правильно обращаться с деньгами и вести расходы, накопить на мечту, открыть свое дело, как не попасться на удочку мошенников в интернете и многое другое».

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