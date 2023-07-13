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Дети-сироты участников СВО из Татарстана получат преимущественное право в получении жилья
В Татарстане дети участников специальной военной операции будут иметь преимущество в получении жилья. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 45-м заседании Госсовета РТ.
«Законопроект предусматривает преимущественное право лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в спецоперации, на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, относящимися к категории детей-сирот», – сказал депутат Александр Комисаров.
Он подчеркнул, что проект закона направлен на повышение социальных гарантий для детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции.
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