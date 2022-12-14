В Татарстане дети с ОВЗ получат возможность сдавать нормы ГТО

Дети с ограниченными возможностями здоровья должны получить возможность сдавать нормы ГТО. Такое мнение было озвучено накануне на заседании дискуссионного клуба сторонников партии «Единая Россия», где обсуждались вопросы ГТО.

Как отметила региональный координатор проекта «Единой России» «Детский спорт» Ольга Павлова, важно предоставить возможность сдавать ГТО и для детей ОВЗ.

«До сих пор остро стоит вопрос по разным группам здоровья детей: инвалиды имеют возможность сдавать комплекс, здоровые ребятишки тоже. А дети с ограниченными возможностями здоровья не имеют такой возможности, понимаете? Это правовой пробел тоже сегодня нужно закрыть. Потому что есть поручение Министерства образования и науки разработать новые школьные программы для всех категорий детей по физической культуре и спорту», — цитирует Павлову пресс-служба «Единой России».

В свою очередь председатель совета сторонников «Единой России» в Татарстане Светлана Захарова подчеркнула, что в плане патриотического воспитания необходимо работать как с молодежью, так и со старшим поколением. «Мы хотим выйти на это через ГТО, потому что поступает запрос от старшего поколения. Сейчас в этом есть большая потребность», — сообщила Захарова.

В рамках заседания поступило предложение усилить соответствующую работу с сотрудниками предприятий и организаций. Все предложения, поступившие в рамках дискуссионной площадки, парламентарии взяли в работу. Они планируют провести общественные обсуждения и сформированные предложения направить в Госсовет.

Дискуссионный клуб — это один из проектов сторонников партии «Единая Россия», целью которого является обсуждение наиболее актуальных вопросов и формирование предложений для дальнейшей проработки в органах законодательной и исполнительной власти.