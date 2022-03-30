В Татарстане дети могут принять участие в конкурсе «Стань телеведущим»

Татарстанских школьников и студентов приглашают принять участие в новой конкурсно-образовательной программе по тележурналистике в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Все участники получат бесплатную возможность попробовать себя в качестве тележурналиста и примут участие в конкурсе.

Программа «Стань телеведущим» позволит в игровом, конкурсном и образовательном форматах примерить на себя профессию тележурналиста. Она состоит из двух блоков — образовательного и конкурсного. Сначала дети и подростки от 11 до 18 лет смогут пройти онлайн серию мастер-классов, в которых узнают о специфике профессии телеведущего, изучат упражнения, направленные на улучшение дикции, развитие креативности и преодоление страха перед камерой. В качестве преподавателя выступит известная телеведущая Оксана Федорова.

Для принятия участия в конкурсе необходимо снять сюжет или интервью на любую интересующую тему и загрузить на сайт. Победитель конкурса приедет в Москву, чтобы применить полученные знания на практике в съемках известной российской телепрограммы.