В Татарстане дети мобилизованных посмотрели спектакли фестиваля бэби-театров

300 малышей дошкольного возраста Мензелинского района посмотрели 9 спектаклей за три дня. В их числе были и дети мобилизованных. В Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени С. Амутбаева завершился I Всероссийский фестиваль бэби-театров, сообщили «Татар-информу» в театре.

Фестиваль начался со спектакля «Ежики — маленькие мечтатели», подготовленный Казанским театром юного зрителя. Помимо этого были организованы три тематические лекции и мастер-класс Устюговых, которые являются родоначальниками движения бэби-театров в России.

«У Мензелинского театра есть возможность продолжить данный фестиваль. Министерство культуры РТ обещало поддержать, развивать это начинание», — отметил советник главы Минкульта республики, модератор мероприятия Нияз Игламов.

По словам директора Альметьевского драмтеатра Фариды Исмагиловой, в рамках фестиваля должен быть компонент обучения и возможность показать лабораторные работы.

«Очень рада тому, что за один год фестиваль стал таким статусным. Даже не верится, что он остался в Татарстане и у нас появился ещё один театр», — добавила Исмагилова.

С ней согласна и директор Казанского театра юного зрителя Айгуль Горнышева. Она также отметила необходимость образовательного форума по данному направлению.

Как отметил директор Мензелинского театра Ильнур Гайниев, в будущем в рамках фестиваля планируется организовать и образовательный кластер, и творческую лабораторию, так как на это есть запрос от коллег из регионов.

По его словам, было принято решение, что три дня на такой проект мало, необходимо увеличить срок его проведения, также целесообразно проводить мероприятие летом, потому что есть постановки, которые можно представить детям в уличном пространстве, а это особая атмосфера.

«Хоть мы и являемся театром, который работает все-таки на взрослую аудиторию, считаем, что детей уже с раннего возраста нужно приобщать к культуре, красоте, духовности. Мы взялись за эту работу, уверен, что в дальнейшем география и содержание фестиваля станет больше и богаче. В разговоре с коллегами понял, что запрос на бэби-театры велик, и необходимо эту нишу заполнить, увеличивать количество мероприятий по данной тематике», — заключил Гайниев.