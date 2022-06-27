В Татарстане детей, которые рисовали на асфальте телом кошки, поставят на учет в полиции

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, 25 июня житель Альметьевска позвонил в полицию и сообщил о том, что несколько детей разрисовали асфальт, используя тело кошки.

По данному факту началась проверка, сотрудники полиции установили двоих детей, которые рисовали телом животного. На их родителей составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

«Сами дети будут поставлены на профилактический учет в отделе полиции», – добавили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в социальных сетях появилось видео с телом мёртвой кошки, которое было покрыто белок краской. Как выяснилось, телом животного рисовали по асфальту дети.