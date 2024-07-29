В Татарстане депутаты проверили ход ремонта в «Нефтехим-Арене» и на других соцобъектах

Партийные десанты продолжают посещать социальные объекты, которые строятся или ремонтируются в рамках народной программы «Единой России».

Как сообщает пресс-служба партии, в Нижнекамском районе депутаты и представители партии посетили несколько важных объектов. Один из них – ледовый дворец «Нефтехим-Арена». В комплексе отремонтируют раздевалки для спортсменов, все санузлы, заменят сплит-систему и установят новый медиакуб. Решение о проведении капитального ремонта в ледовом дворце приняли в 2024 году. Цель – повысить комфорт для болельщиков на домашних матчах и улучшить условия тренировочного и игрового процессов. Каждый день на площадке трудятся до 100 человек, сейчас работы идут в раздевалках команд.

«Новые стандарты безопасности предполагают замену ограждения ледового дворца и создание новых пунктов контроля на входе в здание, создание комплекса инженерно-технических средств охраны с системой видеонаблюдения, отвечающей требованиям антитеррористической защищенности, модернизацию роботизированной установки пожаротушения и другие», рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Михайлова.

Ощутят на себе изменения и ребята из ДЮСШ «Нефтехимик». Сейчас в школе занимается более 450 воспитанников всех возрастов, самому младшему – только пять лет. Комфортные условия для тренировок позволят юным хоккеистам развиваться и достигать новых побед. По планам все работы будут завершены до начала тренировочных сборов и старта сезона КХЛ И МХЛ. Депутаты городского Совета курируют вопрос проведения ремонта на спортивных объектах.

Также партийный десант ознакомился с ходом строительства детской поликлиники №3. Уже сейчас строительство объекта народной программы «Единой России» близится к завершению. Сейчас завершена укладка кирпичной кладки, установлены все окна. Строители заняты наладкой наружных и внутренних электрических сетей, водоснабжения, канализации и вентиляции. Параллельно ведутся работы по внутренней отделке здания и благоустройству территории вокруг поликлиники.

По плану медицинское учреждение откроет двери для первых пациентов уже в этом году. Появление детской поликлиники №3 позволит обеспечить доступной первичной медико-санитарной помощью детей, проживающих в новых микрорайонах города. Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в сутки. В ней будут располагаться кабинеты участковых педиатров, зона для приема детей с повышенной температурой, кабинеты забора анализов, неотложной помощи, рентген-кабинет. Кроме того, в поликлинике будут работать детский Центр здоровья и пункт выдачи молочного питания.

В Буинске партийный десант под руководством секретаря Буинского местного отделения партии, главы района Раниса Камартдинова ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту в бассейне «Дельфин». Основные работы ведутся у большой чаши бассейна. Здесь демонтировали плитку, стяжку, уложили новый слой, а чтобы растворы хорошо цеплялись между собой, установили сетку, маяки. После этого залили раствор, сделали стяжку. Впереди – работы по гидроизоляции и укладке плитки.

Завершить все работы должны до конца августа, так что учебный год рассчитывают начать вовремя. Занимаются в спортшколе около 900 детей, а занятия идут с 8 утра до 9 часов вечера. Бассейн нужен городу и жителям, именно поэтому его содержанию уделят особое внимание. А приятным дополнением к ремонту станут обновлённые влагостойкие шкафчики в раздевалках.

Также партийный десант ознакомился с ходом работ по созданию нового места отдыха – пляжа. Сегодня вокруг и на дне будущего водоема ведется укладка песка – дно и берег будут песчаными. Толщина песчаного слоя составит 30 сантиметров, обеспечивая комфортный отдых. Уже совсем скоро водоем начнут заполнять водой, а после этого начнется его дальнейшее обустройство.

Пляж строится недалеко от соснового бора вблизи реки Карла, здесь пока только гудит техника. Два экскаватора разбрасывают кварцевый песок по краю и середине специально выкопанного искусственного водоема. В будущем здесь появятся удобные дорожки, скамейки, беседки, а главное – возможность купаться в чистой и безопасной воде. Примерно через десять дней после укладки песка слой собираются заполнить водой.

«Скоро у жителей Буинского района появится возможность наслаждаться отдыхом на собственном пляже, где можно будет позагорать, поплавать и провести время с семьей и друзьями», – поделился Ранис Камартдинов.

В Альметьевске партийный десант проверил качество капремонта лицея №2. Депутат Государственной Думы Руслан Гаджиев совместно с исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Лилией Миннехановой, активистами-молодогвардейцами проверили ход капремонта лицея №2. Напомним, что капитальный ремонт образовательного учреждения стал возможным благодаря решениям Раиса Татарстана Рустама Минниханова и финансовой поддержке нефтяников.

В ходе встречи участники пообщались с руководителем подрядной организации и директором лицея, ознакомились с ходом строительных работ. Здесь уже заменили инженерные системы, отремонтирован спортзал и столовая, обновлены фасад и кровля. Полностью обновят входную группу, установят пандус для безбарьерного доступа.

«Лицей № 2 – это школа, которая всегда славилась хорошими результатами в подготовке учащихся. Уверен, образовательное учреждение будет способствовать еще более качественному обучению и воспитанию детей в этих обновленных стенах. Главная задача – успеть завершить все работы до начала нового учебного года», – отметил Руслан Гаджиев.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»