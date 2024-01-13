В Татарстане день сбора подписей в поддержку Путина пройдет в общественных приемных

Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина на выборах Президента России состоится 16 января. В Татарстане он пройдет в региональной общественной приемной «Единой России» и во многих местных общественных приемных председателя партии Дмитрия Медведева. Об этом рассказал руководитель Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, сообщает пресс-служба республиканского отделения партии.

Кроме того, Казанское местное отделение «ЕР» откликнулось на просьбу регионального избирательного штаба и 16 января присоединится к единому дню сбора подписей, уточнил он.

«Что касается мероприятия 16 января — как известно, сбор подписей в Татарстане проходит очень активно. <…> Но в торговые центры, где с декабря работают точки сбора, не все могут доехать. Поэтому в единый день сбора подписей местные общественные приемные открывают двери для проживающих рядом граждан», — пояснил Самигуллин.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заметил, что единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента будет организован во всех регионах и на всех доступных партийных площадках. Это, в частности. штабы общественной поддержки, общественные приемные председателя партии, региональные и местные исполкомы, перечислил он.

«В удаленные территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтеры, чтобы помочь людям», — пообещал Турчак в своем Telegram-канале. Политик добавил, что параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках состоится обсуждение итогов и планов по народной программе и партийным проектам.

Ранее секретарь Генсовета партии сообщил, что в сборе подписей за выдвижение нынешнего российского лидера кандидатом в Президенты участвуют все региональные и местные отделения «Единой России», а сам сбор проводят более 19 тыс. волонтеров.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).