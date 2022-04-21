В Татарстане День родного языка отметят в день 136-летия Тукая

В Татарстане День родного языка будут отмечать в день рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка — поэта, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая.

По всей республике в этот день и еще в течение целого месяца проведут более 200 мероприятий. Задействованы будут как столица, так и самые отдаленные районы Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

В Казани праздничные события традиционно начнутся с возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю возле Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля. Здесь казанцев будет ждать праздник поэзии.

Кульминационным событием станет объявление лауреатов Государственной премии Республики Татарстан имени Тукая в стенах музыкального театра. В этом году на премию выдвинуто 19 кандидатов.

Телеканал «Татарстан — Новый век» будет вести прямую трансляцию с праздника поэзии и церемонии вручения премии.

«Каждый год у нас активно в этот день работает музей имени Тукая. Здесь также будет представлен целый ряд мероприятий», — уточнил Ленар Хакимзянов.

Недалеко от сквера Тукая пройдет ежегодная акция «Мин татарча сөйләшәм!» («Я по-татарски говорю!»), где состоится концерт исполнителей живой татарской музыки с участием известных представителей альтернативной музыки.

«Концерт ежегодно проводится вот уже 17 лет. Он дает возможность татарским музыкантам, которые работают в разных направлениях, представлять свое творчество. Ведь чтобы язык жил, нужны не только поэты, но и альтернативщики, которые пропагандируют татарский поп, рэп, рок и другое», — рассказала председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

Кроме того, на этой площадке будет вручена антипремия «Тяжело с татарским» тем организациям, которые не соблюдают закон о двуязычии в Татарстане.

С полным списком событий можно ознакомиться на сайте Министерства культуры РТ.