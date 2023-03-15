В Татарстане стартовал проект по занятости населения «Моя карьера с „Единой Россией“»

В Татарстане стартовал проект «Моя карьера с „Единой Россией“», который призван помочь в решении вопросов трудоустройства. Население сможет обратиться к специалистам за юридическими консультациями и узнать у них о новых профессиональных требованиях рынка труда. Координировать проект в Татарстане будет член регионального совета сторонников партии Ольга Павлова.

«Этот проект успешно стартовал в Татарстане. Основной формат взаимодействия и проведения совместных кадровых мероприятий разнообразен: партийные приемы граждан по вопросам занятости, правовые юридические консультации, профессиональные туры, экскурсии для молодежи по региональным предприятиям и многое другое. Проект не только поможет безработным людям трудоустраиваться, но и занятым находить более удачный вариант работы», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что особое внимание будет оказано проблемам родных и близких участников СВО, а также гражданам, которые прибыли в РТ из новых регионов Российской Федерации. В Татарстане к работе по проекту присоединились и отделения партии в муниципальных районах. Жители районов тоже могут обратиться в местные общественные партийные приемные для помощи в трудоустройстве.

Павлова напомнила, что Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект «Единой России» о занятости населения, направленный на профилактику безработицы, поддержку самозанятых, индивидуальных предпринимателей, молодежи и инвалидов.

«Одна из основных задач федерального проекта „Моя карьера с „Единой Россией““ — это подготовить закон ко второму чтению. Все проблемные места и замечания, которые будут возникать в ходе работы с населением в рамках проекта, будут учтены и доработаны», — подчеркнула она.

Презентация проекта запланирована 16 марта в рамках форума труда в Санкт- Петербурге.