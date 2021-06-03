Минниханов запустил строительство «умного завода» по производству холодильников

В индустриальном парке Хайер в Набережных Челнах состоялась церемония закладки первого камня «умного завода» по производству холодильного и морозильного оборудования Haier Smart Home. В церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня мы даем старт новому проекту - "умный завод". Подобное мы видели будучи в Китае. Для нас это большое достижение», - сказал Президент РТ.

Это четвертый завод Haier Smart Home в России после заводов по производству холодильников, стиральных машин и телевизоров.

Ожидается, что «умный завод» по производству холодильного и морозильного оборудования Haier Smart Home откроется и будет введен в эксплуатацию во 2 квартале 2022 года. Проектируется 1 линия по производству холодильников, 2 линии по производству морозильных камер.

Предполагается, что общая производственная мощность Умного завода составит более 1 млн единиц, что обеспечит эффективное расширение масштабов деятельности.

Умный завод Haier Smart Home будет способствовать дальнейшему продвижению Индустриального парка Haier. Кроме того, завершение строительства нового завода также значительно увеличит местные производственные мощности и уровень занятости, а также будет способствовать местному экономическому развитию.

Умный завод по производству холодильного и морозильного оборудования Haier Smart Home будет разрабатывать умную бытовую технику и развивать умную производственную индустрию.

Автор фото: Владимир Васильев