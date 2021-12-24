В Татарстане число заразившихся коронавирусом превысило 42 тысячи

В Татарстане за сутки выявили 97 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 97 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию – 42 060 случаев за весь период регистрации коронавируса», – сообщила спикер.

За сутки проведено 12 тыс. тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей остается 10 тыс. жителей с признаками ОРВИ или континенты с Covid-больными.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 170 татарстанцев.