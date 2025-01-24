В Татарстане число уголовных дел в отношении мигрантов выросло на треть

В прошлом году в Татарстане возбудили 111 уголовных дел на иностранцев – это больше на 35 процентов, чем в 2023 году. Об этом на итоговой коллегии рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Валерий Липский.

«Увеличилось число дел, возбужденных по фактам дачи взяток сотрудникам правоохранительных органов, – всего 31 дело. Сбыт наркотиков – 30 дел, а также связанных с насильственными половыми преступлениями – 23 дела. Направлено в суд 57 дел данной категории», – рассказал глава следкома РТ.

По каждому преступлению, совершенному иностранными гражданами, проверяется законность нахождения их на территории страны, отметил он.

«А при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о совершении ими преступлений в сфере миграции, в том числе должностным лицом, материалы о них выделяются в отдельное производство. Количество возбужденных уголовных дел о преступлениях в сфере миграции выросло почти в три раза», – рассказал Валерий Липский.