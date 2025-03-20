В Татарстане число участников ЕГЭ по математике выросло почти на 500 человек

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В Татарстане на основной этап ЕГЭ по математике заявились более 15,1 тыс. выпускников, что на 497 учащихся больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» в Казани.

«Более 6,5 тыс. одиннадцатиклассников сдадут экзамен по математике базового уровня и свыше 8,6 тыс. – профильную математику», – рассказал глава Минобрнауки.

По его словам, ЕГЭ по математике на сто баллов в 2024 году сдали 54 учащихся.

В прошлом учебном году в государственной итоговой аттестации приняли участие 14,6 тыс. выпускников. Из них ЕГЭ по математике базового уровня сдали более 7 тыс. школьников, ЕГЭ по математике профильного уровня – свыше 7,2 тыс. учеников.

Средний балл ЕГЭ по профильной математике в 2024 году по сравнению с предыдущим повысился на 7,18% (70,60 балла). На 80 и более баллов экзамен сдали более 2,5 тыс. человек.