В Татарстане число туристов из Китая выросло в 4,5 раза с первого полугодия 2023-го

В первом полугодии 2025 года число туристов из Китая, посетивших Татарстан, увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и в 4,5 раза – по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщили в пресс-службе Т2, сообщает РБК Татарстан.

Вместе с тем из подсчетов «МегаФона» следует, что прирост количества гостей из КНР в первой половине 2025-го составил 87%. «Билайн» и вовсе зафиксировал за это время снижение числа китайских туристов на 14%. По данным оператора, их доля в первом полугодии 2025-го составила 0,29% от всех иностранных путешественников в РТ.

По информации Генерального консула КНР в Казани Сян Бо, за 2024 год столицу Татарстана посетили более 20 тыс. китайских туристов – на 84% больше, чем годом ранее.

В целом же число граждан материкового Китая, выбравших Россию пунктом назначения для первой поездки, в 2024 году превысило 1 млн человек – это на 209,3% больше, чем в 2023-м.

Услугами татарстанских гостиниц в 2024 году воспользовались 14,6 тыс. граждан Китая – на 77,7% больше, чем в позапрошлом году, отметили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму со ссылкой на данные Татарстанстата. В Казани в прошлом году турпоток из КНР вырос на 84%. Казань, по данным Комитета по развитию туризма, посетили примерно 20,4 тыс. китайцев – на 9,3 тыс. больше, чем в 2023-м.