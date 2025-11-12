В Татарстане число профильных «энергоклассов» увеличилось до 23

В этом учебном году в разных городах Татарстана Сетевая компания открыла новые профильные «энергоклассы», их общее число достигло 23. Образовательная инициатива направлена на подготовку будущих кадров для энергетической отрасли, передает ТНВ.

Пилотный проект был запущен в 2023 году на базе филиала компании – Нижнекамских электрических сетей. Учащихся «энергоклассов» в увлекательной форме знакомят с профессией энергетика и помогают подготовиться к поступлению в профильные учебные заведения.

Двухгодичная программа дополняет обычную с помощью занятий, мастер-классов и экскурсий. Учащиеся углубленно изучают физику и математику. Занятия направлены на раннюю профориентацию и подготовку будущих энергетиков.

«Наша главная задача – не просто ребятам дать знания, а зажечь искру, применить практикоориентированный подход и показать, что энергетика – это очень интересная и важная профессия», – пояснила начальник отдела управления персоналом филиала «Нижнекамские электрические сети» Эльвира Хайрутдинова.

Программа разработана и реализуется совместно с партнерами: Нижнекамским политехническим колледжем, Казанским государственным энергетическим университетом, центром технического творчества и профориентации «Кванториум».

Ставшие частью проекта школьники Нижнекамска посещают занятия в мастерских городского политехнического колледжа. Их также обучают графическому черчению.

Положительный опыт, полученный в Нижнекамске и Заинске, позволил АО «Сетевая компания» распространить инициативу на весь Татарстан.