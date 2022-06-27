В Татарстане число предпринимателей с начала года выросло на 6,4 тыс.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства с начала года, по данным на 1 июня, увеличилось на 6,4 тыс., сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Количество занятых в малом и среднем бизнесе без учета самозанятых сохранилось на уровне начала 2022 года и составило 610,3 тыс. человек.

«Основные факторы, обеспечивающие сохранение занятости в малом и среднем бизнесе: первый – это дальнейшее развитие промышленных парков нашей республики; второй – это максимальное использование федеральных и республиканских антикризисных мер финансовой и нефинансовой поддержки. Третьим фактором роста является расширение рынка сбыта производимой продукции», – отметил Шагиахметов.