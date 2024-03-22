news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 22 марта 2024 20:09

В Татарстане число платежных банковских карт достигло 12,3 млн

Скопировать ссылку
В Татарстане число платежных банковских карт достигло 12,3 млн
Фото: платежная система «Мир»

В Татарстане к 1 января 2024 года количество платежных банковских карт равнялось 12,3 млн. Это на 10% больше, чем на начало января прошлого года, сообщает пресс-служба Нацбанка по РТ.

При этом в среднем на каждого жителя региона приходилось по три карты, уточняют в финансовом учреждении.

«На начало этого года в республике оплату товаров и услуг картой принимали 115,9 тыс. терминалов. Количество таких устройств за год увеличилось на 9%», — заметил управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

#Нацбанк РТ #банковские карты
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2