В Татарстане число платежных банковских карт достигло 12,3 млн

Фото: платежная система «Мир»

В Татарстане к 1 января 2024 года количество платежных банковских карт равнялось 12,3 млн. Это на 10% больше, чем на начало января прошлого года, сообщает пресс-служба Нацбанка по РТ.

При этом в среднем на каждого жителя региона приходилось по три карты, уточняют в финансовом учреждении.

«На начало этого года в республике оплату товаров и услуг картой принимали 115,9 тыс. терминалов. Количество таких устройств за год увеличилось на 9%», — заметил управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.