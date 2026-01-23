В Татарстане число объектов культурного наследия превысило 2 тыс.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

В Республике Татарстан зарегистрировано 2 026 объектов культурного наследия по состоянию на 1 января 2026 года. Это следует из презентации председателя комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Ивана Гущина на заседании итоговой коллегии в Национальной библиотеке Татарстана.



Для сравнения – к началу 2025 года в реестре находились 1888 объектов.

В 2025 году в Единый реестр было внесено 145 объектов, а в Перечень выявленных объектов – 23, включая 11 ранее неизвестных археологических памятников, следует из материалов коллегии.

Среди 2026 памятников в реестре – 473 объекта федерального значения, 1 196 регионального и 357 местного значения.

Кроме того, в республике выявлено 3 225 объектов культурного наследия, включая 451 объект архитектуры и 2 774 археологических памятника.