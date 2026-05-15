В Татарстане число молодежных клубов при кадровом центре «Работа России» выросло в два раза

С начала года 948 татарстанцев приняли участие в 55 мероприятиях молодежных клубов при кадровом центре «Работа России». 37 человек нашли работу, еще 21 участник прошел обучение по программе «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», сообщает пресс-служба кадрового центр «Работа России» РТ.

«Молодежные клубы работают на базе кадрового центра в 10 районах республики. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, когда действовали четыре площадки. Сегодня клубы открыты в Чистопольском, Заинском, Зеленодольском, Лаишевском, Нижнекамском районах и других территориях», – рассказали в пресс-службе.

В Казани действуют сразу два клуба: в Кировском и Московском районах. В Набережных Челнах работает «Карьерная мастерская», в Нижнекамске – «PRO-Старт», в Альметьевске и Зеленодольске – «Молодежный клуб при ЦЗН», в Чистополе – «Альтернатива», в Лаишево – «Ты в центре», в Азнакаево – «Путь к успеху», в Заинске – «Энергия будущего».

«Молодежные клубы при кадровом центре "Работа России" стали востребованной площадкой для поддержки и развития молодежи Татарстана, активно содействуя ее профессиональной ориентации, адаптации на рынке труда и личностному росту», – отметил руководитель Кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.

Клубы объединяют молодых жителей республики в возрасте от 14 до 35 лет. Среди участников – школьники, студенты, выпускники, молодые специалисты, а также женщины с детьми дошкольного возраста, которые планируют вернуться к работе.