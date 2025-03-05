В Татарстане число многодетных семей за 10 лет выросло в два с лишним раза

За десять лет количество многодетных семей в Татарстане выросло более чем в два раза - до 57,9 тысяч, сообщила сегодня глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Многодетной является семья, где воспитывается три ребенка и больше, при этом младшему не более 18 лет или не более 23 лет при условии обучения по очной форме. Многодетные семьи мы поддерживаем выплатами, компенсациями и льготами», - сказала она.

В Татарстане многодетным семьям установлены следующие меры соцподдержки:

- субсидия одному из родителей на приобретение лекарств для ребенка в возрасте до шести лет – 171 рубль с 2025 года;

- субсидия в размере 30% расходов на оплату жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Татарстана;

- субсидия в размере 30% расходов на оплату коммунальных услуг в пределах установленных нормативов потребления;

- ежемесячная субсидия на проезд обучающимся в общеобразовательных организациях до окончания обучения и до достижения возраста 23 лет – 384 рубля с 2025 года.