Зарипова назвала причины роста количества детей с инвалидностью в Татарстане

В Татарстане наблюдается рост числа детей с инвалидностью, что связано, в том числе, с ранним выявлением заболеваний. В этом году их количество выросло до 17,2 тыс. человек, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«К сожалению, идет тенденция по увеличению детей с инвалидностью. Но это связано, во-первых, с ранним выявлением [заболеваний]. Мы также уходим от младенческой смертности. И, конечно, все, что касается оказания помощи тем, кто родился раньше срока», – сказала спикер.

Количество людей с инвалидностью в Татарстане на 1 мая составило 283 тыс., или 7% от численности населения республики. В прошлом году было зарегистрировано 16,8 тыс. детей-инвалидов, в 2021-м – 16 тыс.