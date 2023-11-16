В Татарстане чипировано около 90% поголовья крупного рогатого скота

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В Татарстане промаркировано около 600 тыс. голов крупного рогатого скота, что составляет почти 90% от всего поголовья. Завершить работу по идентификации КРС планируют до конца этого года. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на всероссийском совещании «Внедрение цифровых технологий в ветеринарии».

«Самый важный этап цифровизации ветеринарной отрасли Татарстана – маркирование и учет сельскохозяйственных животных, – сказал спикер. – Руководством республики поставлена задача до конца этого года полностью завершить маркировку и учет всех видов сельскохозяйственных животных».

Хисамутдинов напомнил, что идентификация животных в сельхозформированиях республики началась в 2020 году. Тогда было промаркировано 26 тыс. голов крупного рогатого скота, что составляло 3,7% от всего поголовья. В 2021 году было идентифицировано уже 194 тыс. голов КРС, а в 2022 году – 440 тыс. голов.

«Для продолжения работы из бюджета республики было выделено 26 млн рублей. На эти средства приобрели программный продукт RegAgro и 187 мобильных терминалов для автоматического считывания электронных номеров», – отметил докладчик.

По его словам, проблемным участком оставался учет животных в личных подсобных хозяйствах. Для оперативного проведения этой работы требовалось финансирование, поскольку не все граждане готовы были платить за идентификацию, уточнил начальник управления.

Поэтому для маркирования животных в частном секторе из регионального бюджета было выделено 82 млн рублей. Финансирование было направлено на закупку комплектов бирок и оплату работы ветеринарных специалистов.

«В настоящее время крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи в частном секторе полностью идентифицированы и внесены в систему ГИС АПК», – подчеркнул Хисамутдинов.