В Татарстане чипировали всех сельскохозяйственных животных

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане в прошлом году завершили идентификацию всех сельскохозяйственных животных и птиц. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«До 1 сентября 2024 года все сельскохозяйственные животные были промаркированы и внесены в систему. Мы отработали с опережением. И те позиции, которые нужно было закрыть в 2025 году, мы завершили в прошлом году», – рассказал он.

Всего в республике чипировали более 771,1 тыс. голов крупного рогатого скота, 25,8 тыс. лошадей, свыше 410 тыс. свиней, около 17 млн голов домашней птицы, более 171,6 тыс. голов мелкого рогатого скота.

Фото: © Салават Камалетиднов / «Татар-информ»

Хисамутдинов уточнил, что идентификация необходима для предотвращения распространения заразных болезней животных, выявления источников распространения заболеваний. Кроме того, по его словам, благодаря маркировке исключается возможность подмены одного животного другим, а также перемещения животных, не прошедших ветеринарные обработки. С помощью чипа можно найти владельца животного.

По федеральному законодательству владельцы обязаны обеспечить маркирование животных и представить сведения для их учета, подчеркнул начальник управления.

«Были препятствия. Даже пришлось судиться. В Пестречинском районе через суд пришлось обязать сделать маркировку», – отметил он.

В частности, глава крестьянско-фермерского хозяйства в Пестречинском районе отказался идентифицировать своих животных и предоставлять о них необходимые сведения в систему «Хорриот». Главное управление ветеринарии обратилось в Пестречинский районный суд.

«В этом году мы приступим к оцифровке процесса отбора проб для исследований с привязкой номера животного к штрих-коду на пробирке. На электронную платформу будут переведены все проводимые нами вакцинации. Проведение ветеринарных мероприятий будет отражаться в информационной системе «Регагро» с дальнейшей интеграцией с системой «Хорриот»», – заключил Хисамутдинов.