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В Татарстане семилетний ребенок получил ожоги в результате поджога мусора
Накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании мусора возле дома в поселке Алексеевское.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место прибыли сотрудники пожарной охраны. На открытой территории возле дома горел мусор на площади 1 квадратный метр, существовала угроза перехода огня на гараж.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнем. Как выяснилось, четверо детей купили спички и пошли за автомобильные гаражи разводить костер. Собрали в кучу ветки, доски и подожгли, затем кинули в костер пластиковую бутылку, в которой, по предварительным данным, был растворитель. Бутылка начала оплавляться. Один из детей достал эту оплавленную бутылку из огня, содержащаяся в ней жидкость брызнула на одного из мальчиков, в результате чего на нем загорелась одежда.
В результате 7-летний мальчик получил ожоги тела 60%, госпитализирован в реанимационное отделение Алексеевской ЦРБ, а затем в ожоговый центр ДРКБ.
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