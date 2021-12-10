В Татарстане четыре соципотечных дома получили ЗОС

Госстройнадзор Татарстана выдал заключения о соответствии проектной документации четырем жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что готовы к заселению объекты под номерами № 2-3-1 и 2-3-3 на улице Нурихана Фаттаха (ЖК «Салават Купере»). В одном из домов 72 квартиры, в другом — 108. Оба построены по программе «Социальная ипотека». Застройщик — Госжилфонд при Президенте Республики Татарстан.

Также получили ЗОС 130-квартирный дом № 5 в 34-м микрорайоне Нижнекамска и 32-квартирный дом на улице Гоголя в Бавлах.

После выдачи заключения Госжилфонд начнет подготовку разрешения на ввод новых домов в эксплуатацию.