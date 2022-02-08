В Татарстане четыре школы полностью закрыты из-за гриппа и ОРВИ

В Татарстане четыре школы полностью закрыты на разобщение из-за эпидемиологической обстановки. На разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«На разобщение выведены классы в 193 школах. Чтобы избежать большого количества заболевших, полностью закрыты на разобщение две школы в Актанышском и по одной – в Мензелинском и Тукаевском районах», – отметили в министерстве.

Кроме того, учащиеся и учителя в школах Татарстана проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Сегодня к занятиям из-за повышенной температуры не допустили 710 учащихся.

В школах республики по субботам рекомендовано проводить мероприятия на свежем воздухе, то есть спортивные или культурно-познавательные акции на пришкольной территории. Формат занятости детей выбирает сама школа.

За выходные в образовательных организациях проводятся генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.